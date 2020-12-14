Fazla mesai VAR’dı

BEŞIKTAŞ'IN 11'i içinde rakip eksiltecek, Aboubakar'a bitirici pas verebilecek tek isim Ghezzal. Geri kalan isimler değil Aboubakar'ı kaçıracak pas yapmak, Ghezzal'a top aktaramıyorken Alanya topa hâkim oldu. Çünkü Beşiktaş'ın 10 numarası yoktu. Oyuncunun değil oynamak, görmediği top eline çarpınca, F. Terim'in çok övdüğü hakem, VAR'ın zorlamasıyla penaltı uydurdu.

Bir gün önce Göztepe'yi katleden Araslanboğa fazla mesai olarak yine VAR'daydı.

LİG BİTMEYECEK

İlk yarıda Alanyaspor'da kötü, Beşiktaş'ta ise iyi oyuncu yoktu ve Rosier de kendini attırmaya çalışıyordu.

2. yarıda Rosier'in çıkması ve Mensah'ın girmesi doğruydu.

Beşiktaş top yapmaya başladı.

Aboubakar'ın tutukluğu beraberlik golünü engelledi. Babacar'ın kaş açan kasti dirseği tartışmasız kırmızıydı, ama VAR da görmedi.

Hakem de yaptığını bildiği için daha sonra uyduruk 2. sarıdan attı.

Sonuçta yanlış kadro, taktik ve geç müdahaleyle Sergen Yalçın ortaladı, orta ve VAR hakemleri de voleyi çaktı.

Bir gün gerçekten bu hakemlerle lig bitmeyecek çünkü bu mesele MHK'nın boyunu çok aştı…

MAÇIN EN İYİSİ BAKASETAS

Ligin en iyilerindendi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ UTKU

Beşiktaş kalecisiz oynuyor.