Beşiktaş- Pembeli maçı

MAÇTAN önce Spor Müdürümüz ve bazı arkadaşlara "Aboubakar'ın gecesi olacak" diye mesaj attım. Çünkü:

1- Beşiktaş haftalardır Aboubakar'ı ortadan kaçırma üzerine oynuyordu ama Aboubakar henüz hazır değildi ve hiçbir takım Fenerbahçe kadar Beşiktaş'ın üzerine gelip boş alan vermiyordu.

2- Fener'in iki stoperi birbirlerinden çok uzak oynuyorlardı ve Aboubakar'ın araya girmesi çok muhtemeldi. Üstelik Lemos, zincirin en zayıf halkasıydı.

3- Beşiktaş, Başakşehir maçında çok zekice oynadı. Bu da Sergen Yalçın'ın yükselen form grafiğiydi.

4- Fenerbahçe iyi ama birbirine benzer futbolculardan oluşuyor.

Örneğin süratli bir açığı yok ama Sosa, Pelkas ve Gustavo aynı tip futbolcu. Fenerbahçe'nin fark yaratan oyuncusu driplingleriyle Ozan.

İlk yarı tam da umduğum gibi geçti; daha da farklı olabilirdi ama pembe gömlekli kişi izin vermedi. 2. Yarıda yine hakem devreye girdi. Geri kalan süre hakem ve Beşiktaş arasında geçti. 2. Yarının teknik analizi falan olmaz.

Beşiktaş, Rambo Okan'ın hakem olsa daha objektif ve vicdanlı olacağı birisine karşı oynadı.

Dünyada en zor maç hakeme karşı oynanandır. Ruhun şad olsun Vedat Okyar…

Maçın iyisi: Aboubakar... Adeta Amokachi keyfi verdi.

Maçın kötüsü: Pembeli Şahıs: Hakemliği hemen bitirilmeli.