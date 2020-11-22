A.Ş.A. başarı

N.Ş.A yani "Normal Şartlar Altında" Kimya'nın şartları belirten ünlü deyimidir. Bu maç için Beşiktaş'ın durumu da Corona nedeniyle A.Ş.A.'ydı yani "Anormal Şartlar Altında"ydı. Maçtan önce yenilse de söyleyecek söz yok aslında diye düşünüyordum doğrusu, ama Beşiktaş her tür övgünün üstünde müthiş bir iş başardı. Beşiktaş, maça Necip, Montero ve Rıdvan'la üçlü defansla başlayıp, bazen de sağ haf gibi oynayan Dorukhan'ı sağ beke çekti. Souza'yla defansı toplayıp, Atiba'yı da ileriye çıkarmayı düşünen Beşiktaş'ın asıl hücum planı ise Aboubakar'ı uzun paslarla kaçırmaktı.

Aboubakar'dan bekleneni ise Atiba yaptı.

ÖZTÜRK'Ü DE YENDİ

Başakşehir'in hücumdaki etkinliği Visca'ya bağlı.

Şampiyonlukları da Visca'nın durumuna göre kaçırdı veya kazandı.

Çünkü başka yaratıcı oyuncusu yok.

Başakşehir'in yediği ilk gol Beşiktaş'ın devre arasında neden Volkan'ı almaması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Beşiktaş, Rafael'in yaptıklarına göz yuman Ümit Öztürk'ü de yendi.

MAÇIN EN İYİSİ ATİBA

Filonun neferi ve amiraliydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BA VE N'KOUDOU

Takımlarını eksik oynattılar.