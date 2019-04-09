Adem’in resitali
İkinci kornerde ise bu kez Vedat, Vida'ya faul yaptı ama hakem penaltıyı es geçti. Adem'in kalitesini gösteren gol, sezonun en güzel golüydü. 3-0'dan bile skoru tutamayan Beşiktaş'ın 2-0'dan maçı tutamayacağı belliydi. Çünkü korkudan yine bütün takımı geri çekersen, yani aynı şeyleri yaparsan aynı sonuçları alırsın.
Mirin Beşiktaş oyuncusu değil.
BURAK YANLIŞ YAPTI
Rizespor ayakları iyi oyuncuları sayesinde rahat çıkan, çok pas yapan bir takım. Adem'i çizgiye kaydırıp, Atiba, Medel ve Dorukhan gibi benzer tip oyuncularla orta sahada sadece rakibini ve topu kovalarsın. Bu üçlüden birisi yerine Kagawa'yı oynatırsan da topa sen hükmedersin.
Ben Burak gol atamaz demedim.
Beşiktaş'a yakışmaz dedim. Burak yüzünden Beşiktaş da sevilmeyen, sayılmayan takımlardan birisi oluyor. Yenen gol de kaptırdığı top ve seyircinin haklı tepkisi yüzünden geldi. Ve ben "demode" Beşiktaşlıyım!
MAÇIN EN İYİSİ: ADEM
Golleri ve asistleriyle müthişti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LENS
Sadece dolanıyor, top eziyor ve faul yapıyor
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