Federer demek rekor demek
Tenis, pek çok iyi oyuncu hatta efsane gördü ama taraflı tarafsız bütün dünyanın ortak kararı, onun gelmiş geçmiş en iyi tenisçi olduğu… Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından 237'si arka arkaya olmak üzere toplamda 320 hafta dünyanın en iyi tenisçisi ilan edilip rekor kıran birisi için bu yargı abartılı bir değerlendirme değildir.
17 YAŞINDA 1. SIRADA
Roger Federer, 8 Ağustos 1981'de İsviçre'nin Basel şehrinde doğdu. İsviçreli bir baba ve Güney Afrika'da yerleşmiş Hollanda kökenli bir annenin oğludur. Aile önce aynı kantonda bulunan Riehen'e, Roger 10 yaşındayken de Münchenstein'a taşındı.
8 Yaşındayken Ciba Allschwil kulübünde tenis, Basel minikler takımında da futbol oynuyordu.
Tenis merakı aynı kulüpte oynayan ailesinden geçmişti. Bugün dahi Basel futbol takımının fanatik bir taraftarı olarak futbola olan ilgisini de devam ettiriyor.
Federer 1998'de 17 yaşındayken dört turnuva kazanıp, ardından da gençler dünya şampiyonu olunca Uluslararası Tenis Federasyonu'nun gençler listesinde 1 numaraya yükseldi. Bu listede birinci olan gelmiş geçmiş yaşı en küçük sporcu oydu.
2003'TE YILDIZI PARLADI
Profesyonel tenis hayatı Wimbledon 1998'e gençler kategorisinde katılmasıyla başladı.
2003'te Wimbledon'u kazanarak ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti ve asıl yükselişi de bu yıldan sonra başladı.
Federer sekiz kez, Wimbledon, altı kez Avustralya Açık, beş kez Amerika Açık ve bir defa da Fransa Açık şampiyonu olarak, toplam 20 grand slam kazanarak rekor kırdı.
Grand Slam'de 30 kez finalde oynaması ve 321 maç kazanması da diğer rekorlarıdır.
5 DİL BİLİYOR
Servis-vole oyunu çim ve sert zeminlerde etkilidir.
Bu yüzden Wimbledon'da hızlı puan almayı sağlayan çimlerin cinsi değiştirildi. Ayrıca tenis raketleri ve telleri de değişince servisleri sert voleyle karşılamak da kolaylaştı ve bu tarz oyun etkili olmaktan çıktı.
Federer de değişen tenis dünyasına oyun stilini yenileyerek uyum sağladı. Servis-vole oyununu bırakarak daha az enerji harcamaya başladı.
Raketlere özel bir düşkünlüğü olan, Federer, zaman içinde daha büyük ve daha sert telli raketlerle oynadı. Bugün dahi her oynadığı maçın raketini maçta yaşadıklarına göre tek tek değerlendiriyor ve bir dahaki maça öyle çıkıyor.
"Ekselans" lakaplı Federer, sadece bir sporcu değil aynı zamanda Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İsveççe konuşabilen çok dilli bir entelektüeldir.
Çevre koruma başta olmak üzere pek çok sosyal sorumluluk projesinde de yer alıyor.
İsviçreli raket, annesinin memleketi olan Güney Afrika'da Nelson Mandela'dan sonra en çok güvenilen kişi seçilmiştir.
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