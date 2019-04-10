Karius mu Fabri mi?
Evet, Karius beklediğimden daha kötü oynuyor.
Ancak ne var ki Karius, her açıdan Fabri'den daha iyi kaleci.
Bunun en somut örneği aralarındaki değer farkı. Bir futbolcunun değeri sadece bizim gözlemlerimizle oluşmaz.
Futbol piyasası beş-aşağı beş yukarı bir rakam çıkarıyor.
Bugün Karius'u bonservisiyle almak için Fabri'ye ödenecek paranın en az iki mislini ödemek zorundasınız.
Üstelik Fabri 32, Karius ise 26 yaşında. Fabri'yi satın alırsanız bu saatten sonra kimseye satamazsınız.
Karius zaten kiralık, velev ki satın alsanız dahi hem yaşı hem tanınırlığı açısından daha çok transfer yapar.
Karius, dünyanın en iyi liginin en iyi takımlarından birisi olan Liverpool'da 49 maç forma giymişken, Fabri alelade bir takım olan ve haftalar önce ligden Fulham'da 2 kez oynadı ve 5 gol yedi.
Evet, Fabri Beşiktaş'ta daha iyi bir performans sergiledi ama hafıza-i beşer nisyan ile malüldür ve o yüzden de Fabri'nin yaptığı hatalar unutuldu.
Karius'un hem fiziği hem de ayakları daha iyi.
Bu sene Karius'un yediği hatalı gollerin bir kısmını Fabri yemezdi ama Karius'un çıkardığı bazı topları da Fabri kurtaramazdı. Form geçici, klas ve yetenek ise kalıcıdır.
Beşiktaş yeni kaleci ve genel olarak da yeni futbolcu almaya karar verirse de neden ille de dönüp dolaşıp gözler eskilere dönüyor.
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