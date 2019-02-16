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  • 16 Şubat 2019, Cumartesi

Adem’in hediyesi

VİDA'YA yapılan harekete penaltı diyemeyen Cüneyt Çakır, kasıtlı sert faulleriyle tanıdığımız Adem Büyük'ü çok haklı olarak atınca maçınrengi değişti.
O dakikaya kadar Beşiktaş oyun kurmakta zorlanıyordu.
Çünkü Layiç'in önü kapatılmıştı ve Malatyaspor ilerde basmasına rağmen boş alan vermiyordu.
Lens her zamanki gibi boşta geziyordu;
Güven ise beklendiği üzere sol kanatta verimli değildi. Malatyaspor ise Boutaib'in yerine oynayan ama aynı klasta olmayan Ömer Şişmanoğlu'nun etkisizliği yüzünden Aleksiç dışında hücumda etkili olamıyordu. Eksik Malatyaspor moral olarak da düşmüş olarak 2. yarıya başlayınca hiç direnmeden teslim olurken Ertaç tek başına ayakta kaldı.

LENS NİYE OYNAR?
Vasat bir stoper olan Mirin ilk teke tekte hata yaptı, kötü oynatan Ömer'i yıldız yaptı ve bitmiş maçı yeniden başlattı. Erol Bulut'un Barış'ı oyuna sokana kadar kendi sağ kanadına önlem almaması maçın sonucunu kesinleştirdi.
Lens niye oynar, neden ısrar edilir ve bu kadar tahammül edilir? Kagawa ve Quaresma oyuna girince Beşiktaş bir gömlek daha iyi takım oldu. Futbol iyi, klas oyuncuyla güzel oyun oluyor.
Not: Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik, Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun.
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