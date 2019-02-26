Hoca’nın hediyesi
Fenerbahçe kadro olarak yetersiz bir takım. Beşiktaş sahasında oynuyor ve müthiş bir taraftara sahip. Hocasız çıksa bu maçı rahat alırdı. Klişe olacak ama Beşiktaş ileride basarsa ve hızlı çıkarsa ligde her takımı yener.
Fenerbahçe Beşiktaş'ın top çıkarma zaafından yaralanmak istedi ve o da ileride basmak istedi.
Ne var ki Fenerbahçe basınca geride boş alan yaratmayacak kalitede bir takım değil. 3-0'ın nedeni de buydu.
Fenerbahçe, ancak Aykut Kocaman gibi anti-futbol anlayışıyla bu duruma düşmezdi, çünkü bu kadro baskılı, ileride oynayamaz.
GOLLER 'GELİYORUM' DEDİ
Kagawa, orkestra şefi gibi oynayınca Beşiktaş da hakemin gayretine rağmen ilk yarıda oyunun hâkimi oldu. Beşiktaş 2. yarıya en azından Güven yerine Quaresma'yla hatta Medel'le başlasaydı ne baskı ne de gol yerdi.
Goller geliyorum derken seyirciden daha fazla seyreden Hoca'nın inadı ve takımı geriye çekmesi pahalıya patladı.
Mirin vasat demiştim, az söylemişim. Bir takım her öne geçtiği maçta, 3-0'da bile tehlike yaşıyorsa orada önce Hoca'ya bakılır. Beşiktaş'ın hoca sorunu var demekten bıktım. Bundan sonrası Milli Takım'ın sorunu.
MAÇIN EN İYİSİ: DİRAR
Beşiktaş'ı 2. yarıda dağıttı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ:ŞENOL GÜNEŞ
Sayesinde Fenerbahçe tarih yazdı.
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