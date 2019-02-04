Teşekkürler Bülent Korkmaz
İkinci fark da Antalyaspor'un göbeğinin Erzurum'a göre kötü olmasıydı. Üçüncü fark da Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor'u ileriye çıkarıp Beşiktaş'a boş alan yaratması oldu.
Buna rağmen Beşiktaş ilk yarıda gol atacak gibi değildi ama Boffin'in auta giden topta penaltı yaptırmasıyla Antalya'nın direnci düştü.
SALİH FİŞİ ÇEKTİ
Kanatları çalışmayan Beşiktaş, önce Adem, sonra da Dorukhan'la rakibi ortadan geçme başarısı gösterdi. Atiba iki kez dikine 10 metre üstü pas yaptı ikisini de rakibe verdi ve takım çıkarken kaptırdığı top da gol oldu.
Bitti denen maç yeniden başladı.
Golle morallenen Antalyaspor'a karşı oyunu boş sahaya taşıyabilecek Oğuzhan veya direnç koyacak Medel yerine, Larin girince Beşiktaş intihara teşebbüs etti. Salih'in kendi kalesine saçma golü Beşiktaş'ı ipten aldı. Maçın fişi de 2. ve son kez çekilmişti ki Bülent Korkmaz farkı getirdi.
Neymiş futbolcu iyiyse geldiği gibi de oynarmış. İşte Kagawa…
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