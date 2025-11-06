PODCAST CANLI YAYIN
Katar’ın yıldızı oldu

Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Eklenme Tarihi 6 Kasım 2025

Katar geçen yıl startını verdiği ve 2030'a kadar sürecek turizm planının bir parçası olarak geçen hafta yeni bir reklam filmini yayımladı. 2030 yılında 6 milyon turist ve 11 milyar dolar geliri hedefleyen Katar'ın reklamında, dünyaca ünlü birçok ismin yanı sıra ülkemizden de Hande Erçel rol alıyor.

'Katar'a İnen Bir Etkinlikler Dünyası' adlı reklam filminde Hande Erçel, futbol yıldızı David Beckham, şampiyon tenisçi Ons Jabeur, Japon şef Nobu Matsuhisa, olimpiyat şampiyonu koşucu Sir Mo Farah ve Hintli rock yıldızı Anirudh Ravichander ile birlikte rol alıyor.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

ERÇEL ETKİSİ
Reklamda şıklığı, zarafeti ve güzelliğiyle öne çıkan ünlü oyuncumuz için Katar Turizm'in bir yetkilisi, "Katar, 'sinema kadar etkileyici, görsel olarak güçlü' yönünü Türk yıldız Hande Erçel ile pekiştiriyor" dedi. Katar'da Erçel'den bu kadar övgüyle söz edilirken reklamdan kaç para aldığını araştırdım. Erçel'in bir yıl devam edecek bu reklam için 1 milyon dolar aldığı konuşuluyor. Hatta, David Beckham'dan sonra en fazla ücreti bizim oyuncumuz almış.


Katar basınında, reklam filminde birçok ünlü rol almasına rağmen en çok Hande Erçel'in haberi yapıldı ve övgüler yağdırıldı.


ANNESİNİ GURURLANDIRDI

Pazartesi gecesi gerçekleşen ve halen sanat ve sosyete dünyasının gündeminde olan Harper's Bazaar Türkiye'nin gerçekleştirdiği Women of the Year 2025 ödül töreninde, ünlü modacılarından Dilek Hanif de vardı. Ödül almadı (Meslektaşı Zeynep Arçay aldı) ama gecenin en mutlu konuklarından biri oydu. Çünkü kızı Dilhan Hanif, 'Yılın Mücevher Tasarımcısı' ödülüne layık görüldü. Hanif, "Canım kızım, bana gurur dolu bir gece yaşattı. Çok hak ettiğini düşündüğüm bir ödül aldı. Çünkü tasarım ve işçilik adına nasıl ödün vermeden çalıştığına bizzat şahidim" dedi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Dilhan Hanif ödülünü, gecenin sunuculuğunu da yapan Tuba Ünsal'ın elinden aldı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Dilek Hanif, kızının ödül mutluluğuna böyle ortak oldu.

