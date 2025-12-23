Şeyma Subaşı'nın ikinci Kur'an-ı Kerim paylaşımı tepki: "Aklımızla dalga geçiyor resmen"
Ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen yurt dışında firari olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı Kur'an-ı Kerim paylaşımlarına devam ediyor. İnsanların dini hassasiyetleri üzerinden mağduriyet algısı oluşturmayı planladığını belirten sosyal medya kullanıcıları ise Subaşı'na, 'Aklımızla dalga geçiyor resmen' diyerek tepki gösterdi.
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışında olduğu belirtilen Şeyma Subaşı'nın Kur'an-ı Kerim paylaşımlarına devam etmesi sosyal medyada tepki çekti.
7 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Geçtiğimiz aylarda başlayan operasyonun yeni dalgasında çok sayıda tanınmış isim yeniden gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta bulunan 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
ÜNLÜ İSİMLERE OPERASYON
Operasyon kapsamında Danla Bilic, Aleyna Tilki, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken; Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.