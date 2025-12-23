Haberler

Boşanma aşamasındaki çift öldürüldü: Eski patron gözaltına alındı

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki Duygu ve Barış Tekebaş tartıştıkları bir kişi tarafından otoparkta silahla vuruldu. Tekebaş çifti olay yerinde hayatlarını kaybetti. Barış Tekebaş'ın eski patronu R. Ş. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 09:53

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Barış Tekebaş (27) ile boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş (26) silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş. (46) gözaltına alındı.

TARTIŞTIKLARI BİR KİŞİ SİLAHLA VURDU

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ayvacık ilçesindeki yediemin otoparkında meydana geldi. Barış Tekebaş ve boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş, tartıştıkları bir kişi tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ESKİ PATRON GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

