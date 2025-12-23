Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul'da trafik yine kilit: Yüzde 85'i gördü!

İstanbul'da trafik yine kilit: Yüzde 85'i gördü!

İstanbul'da trafik kaosu devam ediyor. Haftanın ikinci mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 85'i gördü.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 09:46

Paylaş







İstanbul'da trafik çilesi bitmek bilmiyor...

Megakentte haftanın ikinci iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken kent genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç ile Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar ağır seyretti.

TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında, otogar hal yolu ile sahil hattındaki Kennedy Caddesi'nde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam etti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanırken Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerledi.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak kullandığı ara sokak ve caddelerde de zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

DURAKLAR TIKLIM TIKLIM

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor.

ANADOLU YAKASINDA YOĞUNLUK YÜZDE 85'İ GÖRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 69'a, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.