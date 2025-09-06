Şerif Ercan

Öncekı gün, Beykoz'daki Acarket'te oturan bir arkadaşım ile konuşurken "Sitemizi fareler bastı" dedi. Önce şaka yapıyor sandım. Sonra bana site yönetiminden gelen yazıyı gönderdi.

Yazıda aynen şunlar yazıyordu: "Sayın site sakinlerimiz, etrafa ve ortak alanlara bırakılan kedi-köpek mamaları nedeniyle farelerin çoğaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum hem çevre sağlığını tehdit etmekte hem de olumsuz bir görüntü oluşturmaktadır. Ortak alanlara mama bırakmayınız."

Arkadaşım, sitede sık sık fareyle karşılaştıklarını belirtip işin ciddiyetine vurgu yaptı. Hatta fare gördüğü için sitenin bahçesine çıkmaya korkan çocuklardan da söz etti.

UYARMAK SORUNU ÇÖZECEK Mİ?

Kenan Doğulu'dan Demet Akalın'a, Burak Özçivit'ten Berkay'a, Çağla Şıkel'den Şükran Ovalı'ya, Rüştü Reçber'den Arda Güler'e kadar birçok ünlünün oturduğu Acarket'i fareler basmış ama site yönetimi henüz uyarmanın dışında bir önlem almamış.

Önlem ise çok basit; kediler...

Yakında sitenin kadrolu kedileri olursa şaşırmam. Çünkü bu yılın başında 'Londra'ya fareler bastı' diye bir haber okumuştum. Önlem olarak da Londra Belediye Başkanı, şehirde kedi popülasyonunu artırmak için hayvan hakları kuruluşlarıyla iş birliği yapacaklarını söylüyordu.

Birkaç yıl evvel de fareler Roma'yı istila etmiş ve Roma belediye başkan adayı Antonio Razzi, başkan seçilirse Asya'dan 500 bin kedi getirip şehri farelerden kurtarma sözü vermişti. Gördüğünüz gibi Acarkent'i farelerden kurtaracak tek çözüm kediler.

Arda Güler de, mayıs ayında, Acarkent'ten 3 milyon dolara 5 katlı bir villa satın almıştı.

Farelerin bastığı Acarkent'te villalar, 50 ile 250 milyon lira arasında satılırken kiralar ise 300 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar çıkıyor.

BALİ'Yİ KOMŞU KAPISI YAPTILAR

Son birkaç yıldır İstanbul sosyetesi, uçakla 12.5 saatte gidilebilen Malezya'nın Bali adasını komşu kapısı yaptı. Pınar Sabancı, Aslıhan Koruyan Sabancı, Fatoş Altınbaş, Ronit Gülan, Esra Dinçkök, Alara Koçibey, Emine Palabıyık, Ceylan Çapa, ilk aklıma gelenler.

Peki sosyete Bali'yi neden bu kadar sevdi? Bu soruyu, ikinci defa gittiği Bali'den birkaç gün önce dönen Fatoş Altınbaş'a sordum. "Beni Bali'ye çeken şey, sadece doğası değil, oradaki ruh hali. İnsanların yavaşlaması, ritüelleri, günlük hayatın içinde saklı o spiritüel dokunuş. Ayrıca insanlar inanılmaz pozitif. Hepsi bana çok iyi geliyor. Aynı zamanda kendimi dinleyerek sakinleşiyor, iyileşiyor ve kendime dönüyorum." dedi.

Üç defa Bali'ye giden Alara Koçibey de, "İlk gittiğimde, tamamen değişmiş, başka bir insan olarak döndüm. Orada dinleniyorum, iyileşiyorum ve hiç bilmediğim hisleri yaşıyorum." diye cevap verdi.

Çağla Şıkel, Melis Sezen, Hande Erçel gibi ünlülerin de çok rağbet ettiği Bali modası bakalım ne kadar sürecek.

Fatoş Altınbaş, Bali'deki ritüelleri de yerine getirip çok renkli fotoğraflarla İstanbul'a döndü.