Şerif Ercan

Popçular, müzik listelerindeki rapçilerin üstünlüğüne itiraz etse de birçoğu rapçilerle düet yaptı. En çok itiraz edenlerden Demet Akalın ise altı ay arayla ikinci kez bir rapçinin kapısını çaldı

Spotify, 3 Aralık'ta, 2025 yılında en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları açıkladı ve sanatçı ve şarkı listelerinin ilk 5'inde rap vardı. Listelerin inandırıcılığı tartışmaya açılırken rapçilerin ezici üstünlüğüne inanmayan ve en çok itiraz edenler popçular oldu. Ancak popçular, son iki yıldır aslında rapçilerin üstünlüğünü kabul etmiş durumda. Yoksa rapçilerle düet yaparlar mıydı? Rapçilerin rüzgarından faydalanmak isteyen ünlü popçular, son yıllarda kendileri 'çok dinlenen' şarkılar üretemedikleri için rapçilerin kapısını çaldı. Bunun en son örneği ise Demet Akalın'dı.

DEMET SEFO İLE YENİDEN DOĞDU

Rapçilerin listenin üst sıralarını kapatmasına "299 milyonla listeye sokmayan Spotify Turkiye, bir kere de hakkımı teslim edin" sözleriyle karşı çıkan Akalın, 27 Haziran'da Sefo ile 'Yerinde Dur' şarkısını çıkardı (299 milyon dinlendiğini iddia ettiği şarkı da bu zaten). Sözü ve bestesi Sefo'ya ait olan ve Sefo ile düet yaptığı şarkı, öyle bir sevildi ki, rapçilerin hakkını teslim etti, en azından Sefo'nun... "Ben aslında müziğe biraz küsmüştüm... 2 senedir güzel şarkılar yapıyordum ama tam değerini bulamamıştı. Bana 'havlu attı' dediler, 'kraliçe bitti' dediler. Şarkıları arka arkaya patlattığım 2016'daki şöhretime geri döndürdü beni Sefo" diyen Akalın, altı ay sonra yine bir rapçinin kapısını çaldı. 27 Kasım'da da Lvbel C5 ile 'Beni Unutma' şarkısını çıkardı. Bu arada iki haftalık Spotify ve Youtube verilerine göre Sefo'yla yakaladığı başarıya yaklaşamayacağı belli.





DÜET YAPMAYAN KALMADI

Rapçilerin rüzgarından faydalanmak isteyen tabii ki sadece Demet Akalın değil. Ebru Gündeş Norm Ender ile; Murat Boz, Poizi ile; Teoman, Çakal ile; Sibel Can, Eypiyo ile, Hadise, Murda ile Ebru Yaşar, Siyam ile düet yaptı. Ancak hiçbiri Demet Akalın ile Sefo'nun şarkısı kadar başarılı olmadı.