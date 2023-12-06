Selda Uskan

SELDA abla 26 yaşındayım.

Çalıştığım atölye sahibi kadının erkek kardeşi ile aramızda yüzük taktık. Ana-babaları ölmüş, kardeşini de abla büyütmüş.

Evlilik lafını duyunca çıldırdı;

"Kardeşim dünya evine girecek yaşta değil" dedi. Bu arada nişanlım 49, kendisi de 58 yaşında... Sizce ne yapmalıyım?

İmza; Zerrin. T.



SABİ SÜBYANMIŞ

S.U. CEVAP; Zerrin'cim sen çekil aradan, ben ablaya sesleneceğim; "Haklısın hanım teyze senin oğlan henüz baharında.

Bırak hele 70'ine bassın, o zaman bir dünya bulursa evine de girer artık. Ya da söz, ben akranım bir haminneyle baş göz ediveririm. Yahu kadın salın şu güzelim kızı gitsin, iki kaçık hayatıyla oynamayın.