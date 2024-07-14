Selda Uskan

SELDA abla iyi ki varsınız. Dobra dobra bir insansınız. Benim sorunum eşim. İki yıllık evliyiz. Aslında kendisini babama benzettiğim için aşık olmuştum ama hiçbir alakası yokmuş. Kaba bir insan, beni beğenmiyor. Yaptığım temizliğe yemeğe sürekli bahane buluyor. Bir de çocuk sevmiyormuş, yeni öğrendim. Gerçekten hiçbir bebeğe baktığını görmedim.

Oysa ben uyumadan her gece bebek ve kedi yavrusu videoları izlerim. Bıraksalar bütün gün bile izlerim.

En önemlisi aileme karşı mesafeli. Özellikle babama...

En son kavgamızda, "Babanla evlenseydin o zaman..." dedi. Bunu kimseye söyleyemem, aileme asla. Ne yapayım Selda abla, boşanayım mı?

Ama evlenirken ailem çok masraf etti, hala borç taksiti ödüyorlar.

Rumuz; Pink 2004

YARDIM MI ALSAN

S.U. CEVAP; Sevgili Pink, ülkemizde yüzde doksan evliliklerde kızlar zaten 'baba' modeli eş arıyormuş. Babayla ilişkisi iyi ise, damat da uyumluysa yuvada mutluluk artıyormuş.

Aksi durumda mı? İşte o beni aşıyor şekerim.

Bu yüzden haddimi bilip geri çekiliyor ve seni işin uzmanı hekimlerle baş başa bırakıyorum. Lütfen yardım al canımın içi.