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Haberler Yazarlar Selda Uskan Hani analık kutsaldı
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 12 Temmuz 2024

Hani analık kutsaldı

SELDA hanım, ben yalnız bir kadınım.
Artık derdimi ve teselliyi sadece sizin gibi sosyal medya dostlarıyla paylaşıyorum.
Aylardır kemoterapi hemşirelerim dışında kimseyi görmedim. İki ablam var ikisi de memleket aşırı... İki oğlum var 6 senedir ne arayıp ne soruyorlar. Giderayak şunu sorguluyorum;
Evlatlar için dünyanın en kötü kocasının işkencesine boyun eğiyorsun kendini helak ediyorsun. Ama sonuçta çocukların zengin babanın tarafını seçiyor ve mahkemede senin aleyhine şahitlik ediyorlar! Çocuklarıma karşı öfkeliyim ama kalbimden de söküp atamıyorum. Analık dedikleri galiba rezillik. Rumuz; Figen

İMKAN NEREDE ÇOCUK ORADA
S.U.CEVAP; Figen'cim gel birlikte düşünelim; 18 yaşındasın anneni seviyor ve özlüyorsun ama baban diyor ki, "Ananla görüşürsen defol git, bu villayı, havuzu, altındaki arabayı, harçlığını filan unut!" Demek ki burada kabahat senden uzaklaşan evlatta değil, o zemini hazırlayan koca müsveddesinde.
Ki Allah yakın zamanda ayağına dolaştırır. Lütfen böyle düşün ve kendini üzme.

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