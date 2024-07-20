Selda Uskan

SELDA ablacım, sorunum babam.

Annem küçükmüş tanıştıklarında, kandırmış hamile bırakmış. Sonra da terk etmiş. Neden yazmak gereksinimi duydum biliyor musunuz; dün bir haberde Hakan Ural'ın babasıymış, adam diyor ki, "Öyle bir oğlum yok!" Üstüne eski mahallemizden tanıdık arıyor, "Baban haber yolladı, mirasımı beklemesin, öyle bir kızım yok" diyor! İki sefil örnek aynı güne denk gelir mi? Benimki, anneme olan kinini kusuyor, Hakan abininki daha beter, ekranlara çıkıp "Oğlum gençliğinde şunu yaptı bunu yaptı" diye kıskançlığını...

Allah böylelerini yok etsin abla...

Rumuz; Leyla_k

ÖNCE HAKAN URAL...

S.U.CEVAP; Selçuk Ural'ın söyledikleri tamamen yalan. Çünkü cümle alem bilir ki, bizim camianın perde arkası iğrenç koşullarında, Hakan son derece düzgün kalmayı bilen bir gençtir. Ben tanışmadım ama rahmetli eşimin eline doğmuş. "İyi ki anneannesi yetiştirdi" diye anlatırdı; "Çocuk yaştaydı ama şöhret uğruna kendini efendi görünüşlü sapıklarımıza yem etmedi. Sağlam iradeli, delikanlı bir evlattır!" Seninkine gelince Leyla'cım ölse de geberse de miras sana kalacak.