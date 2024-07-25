Mersin ve Ağrı’dan sonra şimdi de İstanbul’da terör halayı! Terör örgütü PKK sempatizanları talimatı Kandil’den mi aldı?

Bir düğünde PKK terör örgütü şarkısı ve kıyafeti ile halay çekenlerin görüntüsü ELEBAŞI SLOGANLARI ATTILAR

İstanbul'da bir düğünde kayda geçen görüntülerde terör sempatizanlarının "Biji Serok Apo" sloganları attığı da görüldü.

Sosyal medyada platformu Tiktok'ta yer alan bir videoda ise İstanbul'da trafikte seyreden bir PKK destekçisinin "Gerilla" şarkısını son ses dinlediği belirlendi.

İstanbul'da bir düğünde PKK terör örgütü şarkısı ʺGerillaʺ ile halay çeken terör sempatizanları KANDİL'DEN TALİMAT MI ALDILAR?

Bu durum terör örgütü sempatizanlarının elebaşlarının bulunduğu Kandil'den talimat almış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. NE OLMUŞTU?

Mersin sahilinde bir grup, terör örgütü PKK marşı ile halay çekip teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.



Görüntüler büyük infial uyandırdı. PKK halayına duran şahıslar ters kelepçe ile gözaltına alındı. Terör sempatizanları emniyete götürülürken "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletildi. Bebek katili Öcalan'ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada 10 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığını belirtti. Bakan Tunç, açıklamasında, "Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.

AĞRI'DA PKK HALAYI... "BİJİ SEROK APO" BÖĞÜRTÜLERİ

Mersin'deki PKK halayının bir benzeri de Ağrı'da kayıtlara geçmişti. Ağrı'da bir düğün salonunda halaya duran bölücüler, elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp "Biji Serok Apo" diye bağırdı.

Gözaltına alınma görüntüleri. GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, 7 şüpheliden 5'i ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. PKK halaylı sistematik provokasyon Konuya ilişkin Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlıklıkla devam edecektir" denildi.