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Mersin ve Ağrı'dan sonra şimdi de İstanbul'da terör halayı! Terör örgütü PKK sempatizanları talimatı Kandil'den mi aldı?

Mersin ve Ağrı'nın ardından bölücü terör örgütü sempatizanları sosyal medyadan birçok video ile PKK propagandası yaptı. Son olarak terör sempatizanları İstanbul Arnavutköy'de ortaya çıktı. Bir grup, terör örgütü PKK'nın propaganda şarkısı olan "Gerilla" ile halay çekti. Sosyal medyada özellikle düğünlerde çekilen halaylarda PKK propagandası yapılması terör örgütü sempatizanlarının elebaşlarının bulunduğu Kandil'den talimat almış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 01:06 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 01:19
Mersin ve Ağrı’dan sonra şimdi de İstanbul’da terör halayı! Terör örgütü PKK sempatizanları talimatı Kandil’den mi aldı?

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Mersin ve Ağrı'nın ardından bölücü terör örgütü sempatizanları sosyal medyadan paylaştıkları birçok video ile PKK propagandası yaptı.

Talimatı Kandil mi verdi?

ARNAVUTKÖY'DE TERÖR HALAYI
Son olarak terör sempatizanları İstanbul Arnavutköy'de ortaya çıktı.

Bir grup, terör örgütü PKK'nın propaganda şarkısı olan "Gerilla" ile halay çekti.

Batman'da bir düğünde PKK terör örgütü şarkısı ʺGerillaʺ ile halay çeken terör sempatizanlarıBatman'da bir düğünde PKK terör örgütü şarkısı ʺGerillaʺ ile halay çeken terör sempatizanları

O görüntüleri sosyal medyadan paylaşan bölücülerin videosunun hemen ardından sosyal medyada #Gerilla etiketi ile birçok PKK yandaşının paylaşım yaptığı görüldü.

Bir düğünde PKK terör örgütü şarkısı ve kıyafeti ile halay çekenlerin görüntüsüBir düğünde PKK terör örgütü şarkısı ve kıyafeti ile halay çekenlerin görüntüsü

ELEBAŞI SLOGANLARI ATTILAR
İstanbul'da bir düğünde kayda geçen görüntülerde terör sempatizanlarının "Biji Serok Apo" sloganları attığı da görüldü.

Sosyal medyada platformu Tiktok'ta yer alan bir videoda ise İstanbul'da trafikte seyreden bir PKK destekçisinin "Gerilla" şarkısını son ses dinlediği belirlendi.

İstanbul'da bir düğünde PKK terör örgütü şarkısı ʺGerillaʺ ile halay çeken terör sempatizanlarıİstanbul'da bir düğünde PKK terör örgütü şarkısı ʺGerillaʺ ile halay çeken terör sempatizanları

KANDİL'DEN TALİMAT MI ALDILAR?
Bu durum terör örgütü sempatizanlarının elebaşlarının bulunduğu Kandil'den talimat almış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

NE OLMUŞTU?
Mersin sahilinde bir grup, terör örgütü PKK marşı ile halay çekip teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

Görüntüler büyük infial uyandırdı. PKK halayına duran şahıslar ters kelepçe ile gözaltına alındı. Terör sempatizanları emniyete götürülürken "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletildi.

Bebek katili Öcalan'ı öven şarkıda halay çeken hainler kamerada

10 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç, açıklamasında, "Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.


AĞRI'DA PKK HALAYI... "BİJİ SEROK APO" BÖĞÜRTÜLERİ
Mersin'deki PKK halayının bir benzeri de Ağrı'da kayıtlara geçmişti. Ağrı'da bir düğün salonunda halaya duran bölücüler, elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp "Biji Serok Apo" diye bağırdı.

Gözaltına alınma görüntüleri.Gözaltına alınma görüntüleri.

GÖZALTINA ALINDILAR
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, 7 şüpheliden 5'i ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

PKK halaylı sistematik provokasyon

Konuya ilişkin Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlıklıkla devam edecektir" denildi.

Mersin'deki terör halayıMersin'deki terör halayı


SİSTEMATİK PROVOKASYON

Önce Mersin ardından Ağrı'da kayda geçen terör halayları, sahnelenen provokasyonun sistematik olduğunu gözler önüne serdi.
DEM Mersin vekili Ali BozanDEM Mersin vekili Ali Bozan


DEM PARTİ TERÖR HALAYINA SAHİP ÇIKTI

Öte yandan PKK ile göbek bağı bulunan DEM Parti, PKK halaylarına sahip çıkıyor... DEM Parti Mersin Vekili Ali Bozan, bölücülere sahip çıkıp polisleri karalamaya yeltendi.
Gözaltına alınan bölücüler ʺÖlürüm Türkiyemʺ dinletilerek emniyete götürüldüGözaltına alınan bölücüler ʺÖlürüm Türkiyemʺ dinletilerek emniyete götürüldü


Bozan, "Suç olan gençlere 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını dinletmektir. Bunu kayıt altına alıp paylaşmak psikolojik işkencedir. Bizzat İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Mersin Emniyeti'ne ait bir minibüs içerisinde gözaltına alınan Kürt gençlere 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının dinletilmesi, bunun polis memurları tarafından kayıt altına alınması, bunun troll hesaplar aracılığıyla servis edilmesi psikolojik işkencedir" dedi.
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