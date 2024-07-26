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Devlete "kuleden" şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan'dan talimat!

Son dönemde uçaklarda artan rötarların altından devlete operasyon çıktı! Hava trafik kontrolörlerinin “İnisiyatif almadan çalışma” sistemine geçtiği ve uçakların bu sebeple rötar yaptığı öğrenildi. Özellikle Antalya ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanan uçuşların yavaşlaması sorunu turizmi de baltaladı. Sözde maaşların artması talebiyle çekilen bu operasyon devlete açık bir şantaj... Meselenin AK Parti MKYK'da gündeme geldiği Başkan Erdoğan'ın da kritik bir talimat verdiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 11:08 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 11:16
Devlete kuleden şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan’dan talimat!

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Son dönemde hava trafiğinde artan rötarların altından devlete operasyon çıktı.

'KULE'DEN DEVLETE ŞANTAJ
Maaşlarının artmasını isteyen hava trafik kontrolörleri "İnisiyatif almadan çalışma" sistemine geçince seferlerin azaldğı ve rötarların arttığı öğrenildi.

TURİZME BALTA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyu MKYK'da gündeme getirdi. Eylem nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: SORUMLULARI HESABA ÇEKİN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin" dedi.

Rötarlı uçuş ve aksamalardan en çok Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının etkilendiğini belirten Ersoy, uçuşların yavaşlamasının birçok olumsuz etki oluşturduğunu, günde ortalama 45 uçak inebilecekken bu sayının 30'lara düştüğünü, uçak başı 7-8 dakikalık bir kayıp yaşandığına ve bunun mali yükünün çok fazla olduğunu belirtti.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDECEK
Bakan Ersoy, Haziran ayından itibaren yaşanan sıkıntıların sistemi olumsuz etkilediğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuyu en kısa sürede çözeceklerini belirtti ve önümüzdeki günlerde Antalya'ya gideceklerini söyledi.

"DEVLETE ŞANTAJ YAPIYORLAR"
Yapılan eylemle kabineden "şantaj" yorumu geldi. Sabah'ta yer alan haberde bir kabine üyesinin "Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu sefer yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personeller aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bu şekilde sorunun önünü alamayız. 'Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız' diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yerlerine yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Gerekirse yeni elemanlar alır eğitim verir iş yapmayan kişileri de işten çıkarırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

TEPKİ YAĞDI: DEVLETE OPERASYON ÇEKİLİYOR
Skandalın ortaya çıkmasının ardından hava trafik kontrolörlerinin maaş bahanesine sığınarak yapılan eylemin devlete bir operasyon olduğu yorumları yapıldı. Özellikle turizm sezonunda girişilen bu operasyonun sektöre balta vurmaya yönelik olduğu değerlendirildi. Sosyal medyada kullanıcılar devleti zor durumda bırakmak için bu işe girişenlere yönelik gerekenlerin yapılmasını istedi.

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