Devlete "kuleden" şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler... Başkan Erdoğan'dan talimat!

BAKANLAR BÖLGEYE GİDECEK

Bakan Ersoy, Haziran ayından itibaren yaşanan sıkıntıların sistemi olumsuz etkilediğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuyu en kısa sürede çözeceklerini belirtti ve önümüzdeki günlerde Antalya'ya gideceklerini söyledi.

"DEVLETE ŞANTAJ YAPIYORLAR"

Yapılan eylemle kabineden "şantaj" yorumu geldi. Sabah'ta yer alan haberde bir kabine üyesinin "Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu sefer yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personeller aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bu şekilde sorunun önünü alamayız. 'Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız' diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yerlerine yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Gerekirse yeni elemanlar alır eğitim verir iş yapmayan kişileri de işten çıkarırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.