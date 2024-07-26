6.1 milyon zam farkı: İlk ödeme bugün memur emeklilerine! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne zaman alacak? Neler yatırılacak?

2.4 milyon memur emeklisi, dul ve yetimi yüzde 19.31 zamla oluşan farkı bugün alacak. 3.7 milyon SSK ve Bağ-Kur'lunun da taban aylık artışıyla oluşan 2 bin 500 liraya varan farkı haftaya alması bekleniyor.
Yaklaşık 16 milyon emeklinin geliri Temmuz ayıyla birlikte arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 24.73, memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yansıtıldı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten düzenleme için de düğmeye basıldı. Emeklilere ödemeler başlarken, 6.1 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak.
İLKİ MEMUR EMEKLİLERİNE
Fark ödemelerinden ilki memur emeklileriyle, dul ve yetimlerine yapılacak. Yüzde 19.31 oranındaki Temmuz zammıyla oluşan fark bugün hesaplara yatırılacak.
Aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 'Mayıs- Haziran-Temmuz' döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'Haziran-Temmuz- Ağustos' döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, "Temmuz- Ağustos-Eylül" döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.