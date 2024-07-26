6.1 milyon zam farkı: İlk ödeme bugün memur emeklilerine! SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne zaman alacak? Neler yatırılacak?

Yaklaşık 16 milyon emeklinin geliri Temmuz ayıyla birlikte arttı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 24.73, memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yansıtıldı. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesini 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükselten düzenleme için de düğmeye basıldı. Emeklilere ödemeler başlarken, 6.1 milyon kişiye fark ödemesi yapılacak.

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Aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 'Mayıs- Haziran-Temmuz' döneminde aylık alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'Haziran-Temmuz- Ağustos' döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, "Temmuz- Ağustos-Eylül" döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.