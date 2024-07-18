Selda Uskan

SELDA abla 20 yaşındayım, bu güne kadar kazık yemediğim tek bir insan yok. Hep böyle mi devam eder sence? Rumuz; Serap

YÖNETMEN SEN OLACAKSIN

S.U.CEVAP; Valla Serap'cım ben formülü –geç de olsa- şöyle buldum;

İplerini kimsenin eline bırakmayacaksın.

Gençlere de önerim, 'hayatınızı 3 bölüm dizi veya 3 perdelik tiyatro eseri gibi düşünün ve yönetmeni sadece siz olun!' Tabii 1.bölümde işler pek kolay değil. Çünkü çocuksun ve sistem hala emir/komuta zinciriyle devam ediyor. Ama 2. bölümde artık yönetmen asistanısındır.

Bu şu demektir; dilediğin aktöre rol verebilir, istemediğini figüran misali sahne sonunda ortamdan çıkarabilirsin.

Geriye son bölüm kalır ki Serap'cım, sen artık bir Fellini bir Atıf Yılmaz'sındır... Kast ajansının dayatma oyuncularıyla hiçbir işin yoktur. Tam tersi hayatı derinlemesine yaşamış aktörler muhatabındır. Peki şu naçizane tavsiyeme burun kıvırırsan n'olur? Dizinin finalinde büyük bir hüsran sergileyerek hem kendine yazık etmiş hem de örnekteki ünlü yönetmenlerimizin kemiklerini sızlatmış olursun...