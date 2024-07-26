İzmir Konak’ta 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında hakimden sürpriz karar: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye!

İzmir 'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, aralarında İZSU'nun eski ve yeni genel müdürleri ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılırken gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'sine ev hapsi verildi, diğerleri serbest bırakıldı.

''HİÇBİR İHMAL VE KUSURUM YOKTUR'' Genel müdür olarak olayın gerçekleşmesinden 20 gün önce göreve başladığını aktaran Erdoğan, "Benim bu olayla ilgili herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. Tarafıma bildirilen son 20 gün içerisinde de bir sorun yoktur. Ölüm olayının meydana gelmesi nedeniyle üzüntülü olduğumu bildirmekle beraber hiçbir ihmal, kusur ve sorumluluğum bulunmayan bu olay nedeniyle tarafıma yapılan suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişilerden İZSU Genel Müdürü Erdoğan, ifadesinde Bilirkişi Heyeti Raporu'ndaki aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.

İzmir'deki elektrik çarpması olayı ile ilgili yeni gözaltılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun çıkmasının ardından dün gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı, cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe yeniden sorgulandı.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan

GDZ ELEKTRİK DAĞITIM GENEL MÜDÜRÜ DE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Uğur Yüksel de soruşturmaya konu olaylarla ilgili kendisine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını, bu olaylardan soruşturmayla birlikte haberdar olduğunu, 2015 yılında yapılan kazı sırasında görevde olmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

2020-2023 arasında İZSU Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ali Hıdır Köseoğlu da olay yerinde en son işlemin Gdz Elektrik tarafından yapıldığını, İZSU tarafından yapılan işlemlerde doğrudan bir kusurun olmadığını savunarak kusur ve sorumluluğunun bulunmadığını, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de aralarında bulunduğu şüphelilerden 8'i tutuklama, 2'si yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol talebi ve "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.