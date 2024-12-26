Selda Uskan

SELDA hanım, sanırım sizinle akranız. Bu yüzden beni anlayacaksınız;

Yaşlanmaktan nefret ediyorum!

Kocamı yıllar önce kaybettim. Bir iki flörtüm oldu ama sonunda yalnız yaşamaya mahkum oldum. Nedenini biliyorsunuz; Kırışan yüzüm ve sarkan etlerim. Benim beğendiklerim bana bakmadı, bakanları da ben istemedim.

Bu yaştan sonra kendim gibi tansiyon sahibi, takma dişli, cam dibi gözlüklü adamları ne yapayım değil mi? Gelelim içimi burkan esas meseleye; Ben karakter itibariyle tuttuğunu koparan, hayatı boyunca her şeye formül bulmuş biriydim. Şimdi karşısında çaresiz kaldığım tek konu, gençliğe dönememek. Oysa ruhum hala 20 yaşında. Son volümle müzik dinlerim, belim tutmaz ama kalkar dans ederim vs.

Ama aynadaki kadın çok moral bozucu.

Teselli cümlelerinize ihtiyacım var Selda hanım, gördüğüm kadarıyla siz bu işi halletmişsiniz. Sevgiyle kalın;

Rumuz; Krizantem

BRİGİTTE N'APSIN

S.U. CEVAP; Brigitte Bardot'u diyorum. O müthiş güzellik bile kırış kırış olmuş, ortalarda geziyorsa; üzgünüm bize de selam verip geri geri yürüyerek sahneden çekilmek düşer, sevgili okurum.