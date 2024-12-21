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Sıra benim ihanetimde

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarih 21 Aralık 2024

SELDA abla 30 yaşında çocuksuz dulum. Dört ay önce tanıştığım son derece karizma ve popüler biriyle dolu dizgin aşk yaşıyorum. Ailesi ile tanıştım "Hemen evlenin" dediler, yüzük taktık.
Ama... Geçen gece telefonunu kapadı ortadan yok oldu. Sabaha karşı -birlikte takıldığımız- küçük bir otel vardı oraya telefon açtım, "Çok önemli mutlaka odasına bağlamanız gerekir" dedim. Bağladılar. Benimki uykulu sesle açtı tam yalanlar sıralayıp savunmaya geçecek (ikizler burcu) arkadan bir kadın sesi yükseldi "Kim arıyor sevgilim?" Elinin körü arıyor. Gerisini hatırlamıyorum abla. Derken sabahın erken vakti kapıma dayandı, elinde çiçek buketi...
"Gül tarlasını getirsen affetmem" dedim ama çok sevdiğim için barıştık.
Şimdi evlilik hazırlıklarına hız verdik ama ihanet aklımdan çıkmıyor ve sinir hastası yaptı. Ancak ben de onu boynuzlarsam içimin ateşi soğuyacak gibime geliyor. Ne dersin? Rumuz; Sevim E.

YAPMA DERİM
S.U.CEVAP; İleride torunlarına anlatacağın 'sıradan bir dede çapkınlığı' hikayesini, ninelerinin 'ahlaki hatasına' dönüştürme lütfen. Neticede Losencılısta yaşamıyoruz.

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