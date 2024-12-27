Selda Uskan

SELDA abla, büyük bir karar arifesin- deyim. Altı ay önce iflas geçirdim, evimize haciz geldi. Zaten kiraya da yetişemiyordum, karım iki kızımızı aldı babasının evine gitti.

Ben de 14 yaşındaki oğlumla anacığımın evine sığındım. Sonra eş dost girdi araya, barışır gibi olduk ama karımın suçlamaları bitmemişti yeniden ayrıldık. Karım haber yollamış, 'annemi alıp babasının evine gelseymişim, annemin evini de kiraya verseymişiz, ancak bu şekilde barışırmış...' İşin en şaşırtıcı yanı, anamın da bu teklife sıcak bakması.

Kayınpederimle aslı iyi anlaşırlar, eski tanışlar. Tek çekincem 'iki dünür aynı evde dedikoduları...' Ama diğer yanda çocuklarım bir arada olacak ve daha refah yaşayabileceğiz. Kayınbaba evim biraz eski ama bahçesi filan var. Çocuklar bu yüzden orayı hep çok sevdiler. Selda abla herkesten fikir alıyorum. Sen ne dersin,

benim için önemlisin... Rumuz; Homless

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S.U. CEVAP; iki yaşlı insan aynı evin içinde pekala arkadaş olarak yaşayabilir. Ve hatta ne güzel olur...