Selda Uskan

SELDA hanım, 64 yaşındayım sevgilim 42 yaşında.

Maddi durumum iyi.

Bakımlı biriyim. En büyük sorunumuz, tenha yerlerde buluşuyoruz.

Arkadaş ortamına sokmuyor. Ama ısrarla benimle evlenmek istiyor!

Korkum elbette aldatılmak.

"Asla yapmam" diyor.

İnanmak istiyorum, yaşıtım olarak ne dersiniz...

Rumuz; Mimoza

BİR TÜR İŞKENCE DERİM

S.U. CEVAP; Sevgili Mimoza, uzun ve yorucu bir istikbale hoş geldin.

Ama bunu sen istedin.

Öncelikle o enerjin asla yetmeyecek bilesin.

Görünüş 'babaanneyken' ruhun kendini serçe gibi hissetmesi öyle kolay işler değil çünkü.

Özellikle aşk ritüelini, 'kadının uzanıp yatmasıyla savuşturulur bir angarya' olarak algılamışsın ya hem çok güldüm hem rol yapmak da nereye kadar be arkadaşım? Zamanla kırışan cildin yaratacağı bunalımları seni daha fazla üzmemek için saymıyorum bile... Sarkan kol etleri, çıkacak kambur... Ve bunları burnunun dibinde yaşayan birinden saklama çabaları... Sevgili Mimoza, üç beş sene sonra bitecek bir heyecan uğruna lütfen kendine bu işkenceyi reva görme. Ya yaşıtınla evlen ya da bekar kal gitsin...