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Eşim mi haklı, ben mi?

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 29 Mart 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

SELDA abla önce bizlere yol gösterdiğiniz için teşekkürler.
Benim sorunum, daha doğrusu eşimle aramızdaki sorun 'üvey anne gerçek anne olabilir mi?'. Anladığınız gibi kendisinin ilk evliliğinden 7 yaşında bir kızı var. Benim de ilk evliliğimden 6 yaşında kızım var. İnanın ikisini asla ayırmıyorum.
Bunu da her şekilde ispat ederim.
Ama kocama inandıramıyorum! Diyor ki "İnsan doğasına aykırı, ben yokken kim bilir neler yapıyorsundur?".
Tartışmalarımız boşanmanın eşiğine getiriyor. Sizce duygularımı nasıl ispat ederim? İmza; Gülsüm

CAN ACITAN SORU
S.U. CEVAP; Benim de (evlerden ırak) hep şöyle bir ölçüm vardır;
'üvey çocuğunuzla kendi evladınız, aynı anda ölümcül tehlike altında kalsalar ve sadece TEK hakkınız olsa, hangisini kurtarırdınız?'. Eminim bütün biyolojik anneler hakkını 'kendi çocuğundan yana' kullanır.
(Ama sonrasında o vicdanla nasıl yaşanır bilemem.) Yani Gülsüm'cüm eşin haklı. Minicik de olsa yüreğinin derinlerinde bir yerde mutlaka evlat ayrımı yapıyorsundur. Allah hepsini kazadan beladan korusun. (Kocaların bazıları da dahil.)

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