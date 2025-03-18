Selda Uskan

SELDA hanım, ele aldığınız konuları ben de çok önemsiyorum. Tarafsız yorumlamanız ayrı güzel.

Arkadaşlarla son dönem üzerinde tartıştığımız konu; 'bazı kadınların gençken zengin adam peşinde koşmaları ama yaşlandıklarında çıtır delikanlılara yönelmeleri!' Bence doğrudan karakter ve ahlak sorunu... Mesela Seda Sayan! Aslında kendisini severim, dobra kadındır. Ama evlendiği o gencin yanına hiç yakışıyor mu? Seda benimle yaşıt.

Bekardım, kulübe izlemeye giderdik kendisini. Konuyla ilgili hem sizin hem okurlarınızın fikrini merak ediyorum. Rumuz; Cano

EKONOMİK SEBEPLER

S.U.CEVAP; İşin uzmanı değilim ama ardımda bıraktığım yılların ve gözlemlerimin sonucunda, Bu tip eğilim gösteren kadınların ortak noktaları, tamamen çocuklukta yaşadıkları o yoksul hayat! Siz örnek vermişsiniz, ben de Seda üzerinden gideyim... Bence Seda gençliğinde kendisini peşinden koşturan (Sinan Engin'i 7 yıl beklemişti) adamları bu gün elinin tersiyle iterek alayından öcünü alıyor...