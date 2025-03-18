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17'sinde zengin, yaşlılıkta çıtır

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 18 Mart 2025

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SESLİ DİNLE

SELDA hanım, ele aldığınız konuları ben de çok önemsiyorum. Tarafsız yorumlamanız ayrı güzel.
Arkadaşlarla son dönem üzerinde tartıştığımız konu; 'bazı kadınların gençken zengin adam peşinde koşmaları ama yaşlandıklarında çıtır delikanlılara yönelmeleri!' Bence doğrudan karakter ve ahlak sorunu... Mesela Seda Sayan! Aslında kendisini severim, dobra kadındır. Ama evlendiği o gencin yanına hiç yakışıyor mu? Seda benimle yaşıt.
Bekardım, kulübe izlemeye giderdik kendisini. Konuyla ilgili hem sizin hem okurlarınızın fikrini merak ediyorum. Rumuz; Cano

EKONOMİK SEBEPLER
S.U.CEVAP; İşin uzmanı değilim ama ardımda bıraktığım yılların ve gözlemlerimin sonucunda, Bu tip eğilim gösteren kadınların ortak noktaları, tamamen çocuklukta yaşadıkları o yoksul hayat! Siz örnek vermişsiniz, ben de Seda üzerinden gideyim... Bence Seda gençliğinde kendisini peşinden koşturan (Sinan Engin'i 7 yıl beklemişti) adamları bu gün elinin tersiyle iterek alayından öcünü alıyor...

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