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Sevdiğim hırsız çıktı

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 28 Aralık 2024

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SESLİ DİNLE

SELDA abla kendim ettim kendim buldum. Bulduğum, hırsızın teki çıktı. İkinci ay yüzük taktık.
Babam kendisini belediyeye aldırdı.

İlk eşimden ayrılırken son model bir aracım olmuştu onu kullanmaya başladı. Tam o dönemde ayrı yaşadığı karısından henüz boşanmadığı ortaya çıktı.

Yüzüğü atınca bir boşandı. Evlilik hazırlıklarına başladık. Bu arada ailemden habersiz kredi çektim, küçük bir büfeye hava parası verecektik. Son kez arabama göz dikti, "Satalım bir model üstünü alacağım sana" deyip o da öyle gitti. Tam Müge Anlı'ya çıkmayı düşünürken, lösemiye yakalandığını duyduk! Şimdi ölümü bekliyor. Bu mektubu da benim gibi saftirik kadınlar ders çıkarsın diye yazıyorum. Dünyada her şey aşk değil. Koca hiç değil... Çalışıp kendiniz kazanın ve adamlara siz hükmedin. İmza; Asiye

IIH! AKILLANMAYIZ
S.U. CEVAP; Asiye'cim hayat bana bir tek şey öğretti, affedersin bu kazığı yemeden hiçbirimiz akıllanmıyoruz. Kartopu nasıl tepeden yuvarlana yuvarlana düşerken büyüyorsa; insanoğlu da ancak bu şekilde olgunlaşıyor.

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