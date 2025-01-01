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Hem sayılan hem sevilen

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 1 Ocak 2025

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SESLİ DİNLE

SELDA abla, yaşadığımız toplumda çocuğunu nasıl yetiştireceğine karar verememiş şaşkın bir babayım.
Aile geleneklerim doğrultusunda terbiye versem, ileride kötü insanlar tarafından ezilecek, adam yerine konmayacak biliyorum. "Oğlum sen de uyanık ol, insanları kandır, kır dök" şeklinde terbiye versem bu kez de toplumdan dışlanacak. Bu iki zıt özelliği nefsinde taşıyan bir birey olunabilir mi sizce?
Sevgi ve saygılarımla.
Rumuz; Şahin

ÇOK ZOR
S.U.CEVAP; Valla Şahin'cim ben bu güne kadar ikisi bir arada olanını görmedim. Bir kere 'sevilen insan' kabul et çok sıkıcı... Evet gayetle de zararsız, gel deyince geliyor, seni hiç eleştirmiyor filan ama o kadar.
Saygı duyulan tip ise daha heyecan verici. En başta o insana zarar veremiyor bir adım gerisinde duruyorsun. Otoritesi, küstahlığı, abartılı öz güveni ve baskıcı karakteri insanlara cazip geliyor. Biraz da itilip kakılmaktan hoşlandığımızdan mıdır nedir 'köpek dövüldüğü sokağa saparmış' misali mıknatıs gibi çekiliyoruz. Peki bu tipleri aynı zamanda sevebiliyor muyuz diye sorarsan;
Valla çok gönülden hayır!

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