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Para gözün kör olsun!

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 5 Ağustos 2025

Selda abla, ben 32 yaşında evli ve iki çocuğu olan bir kadınım.
Genç kızlığımdan beri bazı ruhsal sıkıntılarım var.
Eşimin ikinci karısıyım ve benden büyük. Maddi bakımdan iyi olduğu için evlendim. Biraz da ailemin baskısıyla. Şu anda erkek kardeşim kocamın yanında çalışıyor mesela. Kocam üstümüze başımıza para harcıyor, dolabım dolu ama kalbim bomboş. Halbuki ilk günler çok mutluydum.
İlk çocuktan sonra eşimin ilgisi azaldı. Aslında ben anne olmak istemedim, onun yetişmiş çocukları var diye... Esas sorun, kocamın metresleri! Bir değil, iki değil, üç değil... "Sen bana doğru dürüst karılık etmiyorsun o sebeple" diye savunuyor kendini. Abla ne yapacağımı bilmiyorum, boşanıp annemin fakir evine dönemem. Para da vermez. Ticaretle uğraştığı için üzerinde mal mülk yok...

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S.U. CEVAP; Kocanın ticaretten para kazandığını ispat edebilir, istediğin nafakayı alabilirsin.
Metresleri için değil, daha önemlisi "Ayrılırsan zırnık alamazsın" diyebildiği için boşamalısın bence.

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