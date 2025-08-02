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Oğlum ve ben

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 2 Ağustos 2025

SELDA ablacım, insanların sorunlarına çok güzel yaklaşıyorsunuz.
Umarım bana da yardımcı olursunuz.
Selda abla ben tanımadığım bir erkeğe aşık olarak, hayatımın en büyük hatasını yaptım. Kendisiyle iki yıl önce tanıştık.
"Evleneceğiz" dediği için yakınlaşmakta mahsur görmedim ve haliyle hamile kaldım. Önce bebeğimi aldırmam için baskı yaptı. Cezaevinde belalı bir kardeşim var, o tehdit edince üzerime ev almayı kabul etti. Ama ev demeye şahit ister, şehirden uzak bir semtte bildiğin gecekondu. Selda abla tahmin ettiğin gibi adam telefonlarıma bile çıkmıyor. Kira ödemiyorum ama üç aylık oğlumla hayat çok zor. Ailemden bir babam var, oda üvey anneyle yaşıyor, kendine bile hayrı yok. Buralar ekili tarım arazisi, kucağımda bebekle ancak işçilik yapabilirim.
Yanlış anlamazsanız beni bu halimle kabul edecek bir eş arıyorum...
Rumuz; Bahtıkara

HAYDAA!
S.U. CEVAP; Kızım yeni kurtulmuşsun, şimdi başka maceraya ne gerek var? Diyorsun işte, "Evimin dört bir yanı tarım arazisi!" Yapacağın iş de belli; tarım işçiliği... Miss.

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