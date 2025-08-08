SON DAKİKA
Aileler çatışıyor

Selda Uskan

SELDA USKAN

Eklenme Tarihi 8 Ağustos 2025

Selda abla benim sorunum, eşimin ailesiyle ailem arasındaki maddi uçurum ve sonuçları... Bizimkiler yüksek okul mezunu, kültürlü insanlar. Eşimin ailesi köy ağasının soyundan gelme, ticaret yapan insanlar. Sorun iki aile fertlerinin 'ben daha üstünüm' diyerek karşı tarafı ezme çabası. Bizim taraf 'insan bilgisiyle yücelir' derken karşı taraf 'Paran kadar konuş' diyen cinsten.
Kabusum ise, bu iki zıt görüş arasında terbiye etmeye çalıştığım oğlum.
Çocuk şimdiden dolar biriktiriyor, kitap kapağı açmıyor. Sizler tecrübeli insanlarsınız ablacım, bu gibi durumlarda ne önerirsiniz? Rumuz;
Sümeyra

AYRI SEMT AYRI EV
S.U. CEVAP; Harekete geçmen şart. Mesela ilk adım, ayrı eve çıkabilirsiniz! Tabii eşinden göreceğin destek de çok önemli.
Zat-ı muhterem, ailesinin ağzına bakan biriyse Sümeyra'cım işin gerçekten zor. Ne diyeyim Allah yardımcın olsun

