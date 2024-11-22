Selda Uskan

SELDA Hanım, onun otu bunun çöpü' diyerek evde kalmış, yani evlenememiş 70 yaşında emekli bir bayanım. 2 yıl önce yurt dışında yaşayan 42 yaşında bir Türk genci ile sosyal medyadan arkadaşlık etmeye başladım. Bizimkiler 'paran için' diyerek karşı çıkıyor. Ben çoktan aşık oldum. Yüzüme her türlü bakımı uyguluyorum ama kırışıklarım gitmiyor. Rötuşlu fotoğraflarla idare ettim.

Kendisi bu yaz geliyor. Ne yapmam lazım? Tanışmayı, hiç olmadık el ele kırlarda dolaşmayı o kadar çok istiyorum ki? Beni görüp şok geçirirse kalbim çok kırılacak... Rumuz; Özlem

BİR TUHAFLIK VAR

S.U. CEVAP; Özlem hanım bu genç adamın profili sahte olabilir mi? Neticede bu kadar zaman sadece DM'den görüşüyorsunuz. Hiçbir güncel görüntüsü yok. Ayrıca sizin eş dost veya takipçilerinizden birini tıklayarak görüntünüzü ve yaşınızı öğrenmiş olabilir. O zaman da gerçek niyetini sorgulayın derim.