Selda Uskan

SELDA hanım, şöyle bir çıkmazdayım, yorumunuzu bekliyorum. Genç bir erkekle sosyal medya üzerinden yazışıyorum. Daha sonra aramızda aşk oluştu. Yaşımı sakladım, zaten gençlik fotoğrafım var. Kendisi yurt dışında yaşıyor güvenlikçi, ben ise öğretmen emeklisiyim. Yani burada yaşasa dengim değil suratına bakmam. Esas sorun "Bu yaz geleceğim, bütün güney kıyılarını dolaşacağız, çadır kurup kamp yapacağız" diyor. "Beni bu halimle ya kabul ederse" umudu taşıyorum...

Sizce neyle karşılaşacağım.

Rumuz; Umut



SARKAN KOL ETLERİ

S.U. CEVAP; Yıllar önce 'Sarıkız' isimli bir gazete köşem vardı ve orada bu konuya değinmiştim, hayli beğenilmişti. İnternette bulup okuyun, ince ayrıntılarıyla anlatmışım 'neden mümkün olamayacağını'. Yaşlı bir kadınla genç adamın birlikteliği, kadını komplekse sokar. dert sahibi yapar. Lütfen bu eziyeti kendinize yapmayın.