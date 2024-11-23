SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Yaşlı kadın ve genç adam
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 23 Kasım 2024

Yaşlı kadın ve genç adam

SELDA hanım, şöyle bir çıkmazdayım, yorumunuzu bekliyorum. Genç bir erkekle sosyal medya üzerinden yazışıyorum. Daha sonra aramızda aşk oluştu. Yaşımı sakladım, zaten gençlik fotoğrafım var. Kendisi yurt dışında yaşıyor güvenlikçi, ben ise öğretmen emeklisiyim. Yani burada yaşasa dengim değil suratına bakmam. Esas sorun "Bu yaz geleceğim, bütün güney kıyılarını dolaşacağız, çadır kurup kamp yapacağız" diyor. "Beni bu halimle ya kabul ederse" umudu taşıyorum...
Sizce neyle karşılaşacağım.
Rumuz; Umut

SARKAN KOL ETLERİ
S.U. CEVAP; Yıllar önce 'Sarıkız' isimli bir gazete köşem vardı ve orada bu konuya değinmiştim, hayli beğenilmişti. İnternette bulup okuyun, ince ayrıntılarıyla anlatmışım 'neden mümkün olamayacağını'. Yaşlı bir kadınla genç adamın birlikteliği, kadını komplekse sokar. dert sahibi yapar. Lütfen bu eziyeti kendinize yapmayın.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Niyetini sorgula 22 Kasım 2024, Cuma Dizideki erkeklerden kıskanıyor 21 Kasım 2024, Perşembe Bir kalpte iki aşk 19 Kasım 2024, Salı İlk randevu tüyoları 16 Kasım 2024, Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Heyecanına yenik düştü ilk soruda joker kullandı
İlk soruda joker!
Ersin Aka’ya müdahale anı kamerada!
Teknik direktöre silahlı saldırı! Müdahale anı kamerada!
Taraftarın istediği oluyor! Fenerbahçe’den 3 imza birden
Taraftarın istediği oluyor! F.Bahçe'den 3 imza birden
Vesayetçi zihniyete böyle meydan okudu: Başkan Erdoğan’ın Kes ulan! dediği paşa kimdi?
Başkan Erdoğan'ın ayar verdiği paşa!
MİT’in 100 Yıllık albümünde Trablusgarp direnişi: Enver Paşa’dan Mustafa Kemal Paşa’ya kadar kimler yok ki!
MİT’ten 100 Yıllık albüm
SON DAKİKA