Selda Uskan

SELDA abla, aslında benim derdimin çaresi yok, söyleyecekleriniz sadece teselli olacak. Bundan 4 yıl önce bir erkekle tanıştım. İlişkimiz kısa sürede aşka dönüştü ve annemin karşı çıkmasına rağmen nişanlandık. Kendisi Boğa/ Akrep burcu. Ben Balık, yükselenim de Yengeç. Yani değil evlilik yapmak yan yana bile geçmemiz lazım. Aslında beni yanıltan fakir çocuklara ve hayvanlara olan sevgisiydi. Mesela bir kebapçıya gideriz, yediğimiz et miktarı kadar bir de sokaktaki kediler için alırdı.

Ama eve dönene kadar kıskançlık sebebiyle ben arabanın içinde dayağımı yemiş olurdum. Yan masadaki adam baktı diye mesela. Ama her barışmamız muhteşemdi. Pahalı hediyeler, çiçeklerle gelir, kırlara gideriz, saatlerce saçlarımı okşar ve elini kaldırmayacağına dair yeminler ederdi. Fazla arkadaşım yoktu olanıyla da küstürdü. Şimdi evliyiz. Bir kız evladım var ve babasının prensesi ama ben hala dayak yiyorum. Bu kez 'izlediğim dizilerdeki erkeklere iç geçirdiğim' için... Sadece annem, kayınvalidem ve kız kardeşi ile görüştüğümden 'canlı erkekle fingirdeme' gerekçesini ortadan kaldırdım. Selda abla boşan deme boşanamam, kızımı alamam. Rumuz;

N.T.



BOŞAN DİYORUM

S.U.CEVAP; Boşan ve annenin evine git. Bebeğin küçük hiçbir hakim babaya vermez.