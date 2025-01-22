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“N’aber Titanik?”

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 22 Ocak 2025

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SELDA abla hemen yazın...
Devletimizin 'evlenecek gençlere para yardımı yapacağı' duyurulunca 4 yıldır beni peşinden koşturan nişanlım "Hemen evleniyoruz" diye 4 gündür kapımda yatıyor. On dakikada bir "N'aber titanik" diye (biraz kiloluyum, kendisi ibik gibi) telefon açıyor. Şimdi geleyim de şüphelenmeyeyim! Aslında iyi çocuktur ama haylazın önde gideni. Biraz da üç kağıtçı.
Benim durumumda olan genç kızlar var mı acaba? Varsa devletin parasına çok acırım, abla çok yazık... İmza; Esma ve Ali

BEN DE...
S.U. CEVAP; İnanır mısın haberi duyduğumda ilk aklıma gelen bu olmuştu! Çocukken de dedemin parasına kıyamazdım.
Mesela teyzem sevgilisine hediye almak için dedemi kandırıp fazla harçlık alırdı, benim yüreğime inerdi. Dedemin işi ve durumu iyiydi ama yine de lüzumsuz yere harcanan paraya acırdım.
Esma'cım senin ibişe gelince, kendisini tenzih ederim fakat 'kötü niyetli erkekleri saf dışı bırakacak olan yine siz kızlarsınız!' Zaten şahsi çıkar için nikah masasına oturan adamdan hayır mı gelir... Olsa olsa Ümit Besen şarkı sözünü değiştirir.

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