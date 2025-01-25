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Bizim evdeki yangın

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 25 Ocak 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

SELDA abla, kocamın ailesi çok zengin, benim yoksulluğumu 4 yıldır yüzüme vurdular. Bir de oğulları çirkin ben güzelim. Bunu da kaynanam her fırsatta şöyle dile getirdi; "Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter!". Geçen gece Bolu'daki yangını izliyoruz, ekrana otel sahibini çıkardılar. Ben de ortaya dedim ki; "Eee zenginliğine güvenme bir kıvılcım yeter!".
Kıyamet koptu abla. Vay efendim ben bunlara laf atmışım, demek istemişim ki "İnşallah sizin de eviniz barkınız yanar!". Boşanmanın eşiğine geldik, kim haklı sence... Rumuz; Şevo

HAKSIZSIN
S.U. CEVAP; "Sivilce nedeniyle güzelliğini kaybetmek mi fena, yoksa bir kıvılcımla servetin yanıp kül olması mı" şıklarını aynı kefeye koymuş benden de onay bekliyorsun.
Şevo'cum önce yapmadığını yapalım, faciada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyelim.
Allah –kayınvaliden de dahil- hiç kimseye böyle bir felaket yaşatmasın. Boşanma olayına gelirsek, anlatımının içinde kocan ve ailesine dair en ufak bir sevgi sözcüğüne rastlamadım. Aslında ne kadar hüzün verici... ama yine de sen bilirsin tabii.

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