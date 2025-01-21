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Eşim beni kandırıyor mu?

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 21 Ocak 2025

SELDA hanım, 22 yaşında, 2 yıllık evli, üniversite bitirmiş güzel bir kadınım. En büyük kompleksim göğüslerim.
Bir limonu alın, ikiye bölün, bedenime yapıştırın, işte o kadarlar... Ama zamanla eşimin "Ben inek sevmem" telkinleriyle unuttum gitti.
Şimdi boşanma olayıma geliyorum... Geçen gün kendisi gibi iki öküzle, balkonda öküzler bienali düzenlemişler, cep telefonunda kadın kız izliyorlar. Biri diyor ki "Uf abi hatunun şeylerine bak!" Benimkinin ağzından salyalar akıyor; "Abi taş bunlar!" Selda hanım baktıkları fotoğraf, ünlü bir şarkıcının yastık gibi ortaya çıkardığı göğüsleri!
Hani inek sevmezdin kocacım! Tabii hemen inkar yolunu seçti ama aklımda bir şüphe kaldı. Estetiği düşüneyim mi? Gerçekten büyük göğüs seviyor olabilir mi? Rumuz; Fenogirl

ACELE ETME
S.U.CEVAP; Ve şu iki şeyi sakın unutma.
Bir; erkeklerin nezdinde büyüğü küçüğü katiyen fark etmeyen yegane dış organımız, göğüslerimizdir!
İkincisi, estetikle büyütülen göğüsler ileride kamburluk yapabilir. Ayrıca neden 'erkek arzu ediyor' diye, bıçak altına yatılsın değil mi?

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