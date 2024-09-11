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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 11 Eylül 2024

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Koca boşamak

SELDA hanım, 40 yaşlarında evli bir kadınım. Arkadaşım sizin takipçiniz, yazmamı o önerdi. Önce şöyle düşündüm, 'Selda hanım karıkoca işlerini bilseydi kendi iki kez boşamazdı!' Sonra dedim ki 'kuyuya düşenin halinden yine kuyuya düşen anlar, Selda hanıma sorayım!' Olay şudur; Eşimin uzun zamandır beni aldattığını sezinliyorum. Pek çok iğrenç delilim var. Ama derdim bunları gözüne sokmak değil, tam tersi evliliğimizi sürdürebilmek! Büyük kızımızı evlendirmek üzereyiz. Parayı-masrafı hallederim ama dünürlere karşı evladımızın arkasında aslan gibi durmamız gerekmez mi?
Ne de olsa "El alem ne der" diye büyütüldük. Şimdiden teşekkürler.
Rumuz; çalgıcı karısı Binnaz

AH ŞU EL ALEM
S.U. CEVAP; Bir yerde okumuştum, 'El alem sadece annelerimizin tanıdığı bir insan topluluğu imiş!' Anacıklarımız göçüp gittiğine göre, çevre ne der baskısını da kafaya takmıyoruz bu durumda. Ayrıca bu hayat senin Binnaz'cım... Çok gençsin, kocanı düzeltmek ve affetmek için harcayacağın o değerli vaktini kendin için kullan ve düğünden hemen sonra bu adamı boşa, bence.

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