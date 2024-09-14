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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 14 Eylül 2024

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Televizyonu kıracağım

SELDA abla, Müge Anlı izliyorum içimdeki öfkeyi biriyle paylaşmazsam çatlarım. Adamın biri karısına dön diye yalvarıyor. Ama yanında 50 yaşında sevgilisi! Meğer bu rezil, internetten kadınlarla tanışıp paralarını yiyormuş! Müge hanım şaşkın soruyor, "Neyine veriyorlar o kadar parayı" diye. Adamın bakışı aynen şöyle; "Ah Müge sen bendeki cevheri bir görsen var ya!". Allah'tan Müge abla görmüyor da, adamı oracıkta gebertmiyor.
Rumuz; Nilay L

CİNSEL ÜSTÜNLÜK
S.U.CEVAP; Sevgili Müge de bilir, durum özetle şudur; önce bu arkadaşlar bütün kadınları tavlayacaklarına cidden inanırlar! Ve asla rakip kabul etmezler. Misal; lüks aracı ve yanında güzel bir kadınla giden adam, onların gözünde kesin iktidarsızdır. Senin de dediğin gibi Nilay'cım "Ah o afet, beni bir keşfetse neler yaşatırım neler..." Böyle düşünmeleri doğaldır çünkü akıl beyinde değil daha aşağılardadır.
Ayrıca toplumun üst sekmeni kadınlarla aradaki 'sosyo-kültürel uçurumun' farkına varamayacak kadar embesil olduklarından, o çok güvendikleri ilkel üstünlükten başka bir vasıf geliştirmeye gerek duymazlar.

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