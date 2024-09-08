Selda Uskan

SELDA abla, annemin ısrarıyla zorla teyze oğlumla nişanlandım. "Huyu huyuma suyu suyuma benziyormuş!" İyi de abla bu anam beni "huysuzsun babana çekmişin" diyerek yıllarca suçlamadı mı?

Yani diyor ki, "Hayatın boyunca kocanla kavga edesin, tencereler tavalar havalarda uçuşa!" Güldüğüme bakma abla içim kan ağlıyor. Lütfen aklı başında biri olarak (çünkü evde herkes kafayı yedi) anneme söyler misin beni yakmasın!

Ayrıca 6 yıldır birine aşığım ve Allah katında onun eşi oldum.

Bu arada 'nişanlı genç arkadaş' her gün ziyaretime geliyor; elinde istiridye, içinde bir inci tanesi! Salak mıdır nedir, daha bir metre bile yanaşmadım, anlamıyor mu yakında onu da boğacağım, kendi mi de... Rumuz; inci_29



ACELE ETME

S.U. CEVAP; Boğmandan önce annene sözünü geçirecek birini mi bulsak acaba? Muhtar bile olabilir. Ya da yaşın tuttuğuna göre sevdiğin adamla gizliden nikah kıy!

Kim akıl verdi diye sorarlarsa suçu benim üzerime atarsın. Ya da de ki, "30 yaşında kazık kadar kızım, müsaade ederseniz kendi kocamı kendim seçeyim!"