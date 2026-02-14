Selda Uskan

Selda hanım paylaşmak istedim... Dün yemek hazırlarken kanalın birinde yayınlanan bir yemek programını izledim... Ben hayatımda böyle sevimsiz, böyle küstah, böyle acımasız insanı bir arada görmedim! Bu yarışmacıları kim seçiyor, nereden buluyorlarsa bravo! Zarafetten yoksun bu kadar insanı bir araya getirmek de büyük marifet! Daha ortada yemek yok; "Bu yapamaz, yapsa da ben yemem" diyor kadın iyi mi? "Sen zift ye inşallah" diyorum ekrana doğru... Sonra kendime gelip, "Dur yahu bu her şeye itiraz etmek format icabıdır, sinirlenme" diyorum ama ne mümkün. Çünkü o sırada, bir gün önce et bulyonu tek parça halinde tencereye atan salak kız, bu kez önüne konmuş şahane karidese laf ediyor; "Yağlı olmuş damak tadıma uymaz!" Hatırlarsan Selda hanım bir Semra Kaynanamız vardı ve her şeye tepkiliydi... Bu insanları gördükten sonra kendisinden özür diliyorum! Bir zamanlar hakkında söylediğim bütün kötü lafları geri alıyorum. Rumuz; Tuğba

ÜSTELİK NEDENİ VARDI!

S.U. Cevap; Tuğba hanım söylediğiniz her kelimenin altına adımı yazarım ve bir şey hatırlatmak isterim; Semra hanımın hırçınlığının nedeni vardı; Biricik oğlu söz konusuydu ve hayati karar vererek gelin seçecekti. Şimdi sorarsınız, "Peki bu 'Yemekteyiz'ciler ne seçiyor?"