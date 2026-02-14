SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kendisinden özür diliyoruz
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları

Kendisinden özür diliyoruz

Eklenme Tarihi 14 Şubat 2026

Selda hanım paylaşmak istedim... Dün yemek hazırlarken kanalın birinde yayınlanan bir yemek programını izledim... Ben hayatımda böyle sevimsiz, böyle küstah, böyle acımasız insanı bir arada görmedim! Bu yarışmacıları kim seçiyor, nereden buluyorlarsa bravo! Zarafetten yoksun bu kadar insanı bir araya getirmek de büyük marifet! Daha ortada yemek yok; "Bu yapamaz, yapsa da ben yemem" diyor kadın iyi mi? "Sen zift ye inşallah" diyorum ekrana doğru... Sonra kendime gelip, "Dur yahu bu her şeye itiraz etmek format icabıdır, sinirlenme" diyorum ama ne mümkün. Çünkü o sırada, bir gün önce et bulyonu tek parça halinde tencereye atan salak kız, bu kez önüne konmuş şahane karidese laf ediyor; "Yağlı olmuş damak tadıma uymaz!" Hatırlarsan Selda hanım bir Semra Kaynanamız vardı ve her şeye tepkiliydi... Bu insanları gördükten sonra kendisinden özür diliyorum! Bir zamanlar hakkında söylediğim bütün kötü lafları geri alıyorum. Rumuz; Tuğba

ÜSTELİK NEDENİ VARDI!

S.U. Cevap; Tuğba hanım söylediğiniz her kelimenin altına adımı yazarım ve bir şey hatırlatmak isterim; Semra hanımın hırçınlığının nedeni vardı; Biricik oğlu söz konusuydu ve hayati karar vererek gelin seçecekti. Şimdi sorarsınız, "Peki bu 'Yemekteyiz'ciler ne seçiyor?"

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kafadan çatlak kardeş 11 Şubat 2026, Çarşamba Ben de dövsem! 09 Şubat 2026, Pazartesi Güle güle dostum 02 Şubat 2026, Pazartesi Şişmanlar ne giyecek? 28 Ocak 2026, Çarşamba
KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır
KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Süper Kupa bizim olacak
Süper Kupa bizim olacak
Çocuk annesinin soyadını taşıyabilecek!
Çocuk annesinin soyadını taşıyabilecek!
Türkiye artık ’hedef ülke’
Hedefteki ülke Türkiye
İstanbul Emniyeti’nde atamalar
İstanbul Emniyeti'nde atamalar