Selda Uskan

Şişmanlar ne giyecek?

Eklenme Tarihi 28 Ocak 2026

Selda abla, 18 yaşında bir kızım ve ilk kez bir ayakkabı dükkanında çalışmaya başladım. Her sabah 'üstüme ne giyeceğim' sorunu yaşıyorum. Malum farklı kombinler gerekiyor. Esas sorun aşırı kilolu olmam! Özel terzilere para yetmiyor, büyük beden konfeksiyonda ise sadece haminne kostümü satıyorlar. Sizi çok seviyorum... Bana da akıl vereceğinizi biliyorum. İmza; Gülengül T. YEDİ GÜN-YEDİ KOSTÜM
S.U. cevap;

Şöyle yapıyoruz; Önce semt pazarından 7 adet bez pantolon ve tişört alıyoruz. Beyaz renkte ve bol olacak. Ayrıca toz boya alıyoruz 7 ayrı renkte... Sonra eve gelinip çamaşır makinesinin deterjan çekmecesine bir paket boyayı, makineye de aldığınız bir pantolon ve bir tişörtü atıyoruz. Düğmeye basın yeter. O kendi kendine boyayacaktır. Diyelim ilk takımı pembeye yaptınız. Bu sizin Pazartesi günlerinizin kostümü oluyor. Tişörtün göğsüne de tükenmez kalemle 'Pazartesi' yazabilirsiniz. O bir kenarda dursun, gelelim Salı günü kostümünüze. Onu da kırmızı olarak belirleyebilirsiniz misal. 'Salı' yazmayı unutmayın. Böyle böyle 7 ayrı gün için, 7 ayrı pantolon ve tişörtünüz giyime hazır olacaktır. Yıllarca giyebilirsiniz.

