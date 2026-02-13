Skandalın görüntüleri yayınlandı: Melisa Gadiş ve Rana Almira Çakmak itiraf etti! CHP'li Çetin Osman Budak'ın yatında partiledik
Yazı Boyutu
Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında skandalın boyutu CHP’li isimlere uzandı. Tutuklanan avukat Melisa Gadiş, firari Emrah Bağdatlı ile "seans başı bin dolar" karşılığı uyuşturucu ve cinsel birliktelik yaşadığını, ödemelerin ise "Gönül Mama" tarafından yapıldığını itiraf etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rana Almira Çakmak’ın, eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile lüks yatta uyuşturucu partisi düzenlediklerini anlatması ve o anlara ait görüntülerin ortaya çıkması infial yarattı.