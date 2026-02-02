Sevgili okurlar izin verirseniz bugün köşemizi sanatçı Fatih Ürek'e ayırmak istiyorum. Kendisini, yıllar önce verdiği bir söyleşide, hakkımda söylediği güzel sözlere teşekkür ederek uğurlamak istiyorum. Demiş ki canımın içi; "Tarzım yüzünden televizyonlara çıkartılmıyordum... Ama Gazeteci Selda Uskan, cesur kadın beni sabah programı 'Ekran Sizin'e konuk etti... Zeki Müren taklidim izleyici tarafından çok beğenildi... Daha sonra diğer kanallar kapımda kuyruk oldu..." Sevgili Fatih yasak konusunda ve serzenişinde haklıydı. Yapımcılar 'canlı yayında ne yapacağı belli olmayan sanatçıları' ekrana çıkartmaya çekinirdi. Kanal yönetimi de haklı olarak karşı gelmiş, ikna etmem ise hayli zor olmuştu. Israrımın kaynağı Fatih'i daha önceden tanımış olmamdı. Sonradan herkesin şahitlik edeceği o müthiş beyefendiliği, nerede ne konuşacağını bilen olgun tavrı ve aynı zamanda nüktedan kişiliği beni bir kulis odasında kendisine hayran bırakmıştı... Şimdi düşünüyorum da acaba biz rahmetliyi neden bu kadar çok hırpaladık? 'Öyle' bile olsa hangimize neydi ki... Alın işte çekip gitti... İnşallah yattığı yerde huzur bulur... Gerçekten çok üzgünüm...