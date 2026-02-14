Otoparktan çalınan 30 milyon dolar Taç Döviz'e uzandı! EKOSİSTEM'in rüşvet parası mı?

Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz, İmamoğlu ile birlikte tutuklandı

"BANKA ZAHMETLİ GELDİ"

Olayın duyulmasıyla beraber birçok vatandaş 'Bu kadar para bagajda taşınır mı?'sorusuna cevap aranırken, merak edilen soruların yanıtlarına ulaşıldı. Polis tarafından ifadesi alınan Durmaz, "Yaptığım iş gereği paraları bankaya yatırıp çekmek zahmetli oluyor. Bu paralar 3 aydır bana lazım olmadığı için araçlarda duruyordu" dedi.

TAÇ DÖVİZ BAĞI SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Bu sürenin Laleli'de gerçekleştirilen büyük baskınlarla neredeyse aynı tarihe denk gelmesi, otoparkta çalınan 30 milyon doların Taç Döviz'e ait olduğu ihtimalini güçlendirdi. Devasa meblağın, operasyonlardan kaçırmak amacıyla gizlendiği şüphesi de değerlendirmeler arasında yer aldı.