Selda Uskan

Ben de dövsem!

Eklenme Tarihi 9 Şubat 2026

Selda abla, 27 yaşında bir anneyim. Down sendromlu kızım var... Bu yüzden son dayak olayına tepkim çok fazla... Biliyorsunuz Antalya Kepez'de özel bir uygulama okulunda öğretmen olarak görev yapan H.O. engelli öğrenci Zafer Özkan'a şiddet uyguladığı tespit edildi. Ama sadece 15 bin TL ile cezalandırıldı! Selda abla lütfen sesimizi duyurun... O çocuğa gösterilen şiddeti yavruma yapılmış gibi hissettim. Bazı insanlar evlatlarımızı 'hastalıklı' olarak görüp küçümseyebilir ama onlar baş tacıdır... Melektir onlar... Rumuz; Melek'in annesi ŞİDDETE KARŞIYIZ

S.U. Cevap; Evet, şiddete şiddetle karşıyız! Ama evlat söz konusu olduğunda görüyoruz ki kuralların hiçbir anlamı kalmıyor. Öfkenize bir noktaya kadar saygı duyuyorum. Ama lütfen beddualarınızı dayakçı adamın çocuklarından uzak tutun.

